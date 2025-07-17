Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

Exposição indevida do empregado também pode gerar indenização? Especialista explica!

Acompanhe com o comentarista Alberto Nemer

Publicado em 17 de Julho de 2025 às 11:06

Publicado em 

17 jul 2025 às 11:06
Pedro incrédulo com a derrota do Flamengo para o Palestino pela Libertadores
Pedro, do Flamengo, foi criticado pelo técnico Filipe Luís em entrevista coletiva Crédito: PhotoSport/Agif
Nos últimos dias foi destaque a notícia que o técnico Filipe Luís, do Flamengo, explicou por que não relacionou Pedro para a partida contra o São Paulo, no sábado (12), e detonou as atitudes do jogador. O treinador classificou o comportamento do atleta durante a semana como "lamentável", disse que a situação "beirou o ridículo" e afirmou que dados de GPS mostram que o atleta "foi o último em todas as valências físicas" durante os treinamentos que participou nos últimos dias. Diante desse cenário, nesta edição do  Retrabalho, o comentarista Alberto Nemer aborda o tema: dano moral também existe no futebol! Situações como exposição indevida podem gerar indenização? Ouça a conversa completa!
CBN - RETRABALHO - 17-07-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados