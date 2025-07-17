Exposição indevida do empregado também pode gerar indenização? Especialista explica!

Nos últimos dias foi destaque a notícia que o técnico Filipe Luís, do Flamengo, explicou por que não relacionou Pedro para a partida contra o São Paulo, no sábado (12), e detonou as atitudes do jogador. O treinador classificou o comportamento do atleta durante a semana como "lamentável", disse que a situação "beirou o ridículo" e afirmou que dados de GPS mostram que o atleta "foi o último em todas as valências físicas" durante os treinamentos que participou nos últimos dias. Diante desse cenário, nesta edição do Retrabalho, o comentarista Alberto Nemer aborda o tema: dano moral também existe no futebol! Situações como exposição indevida podem gerar indenização? Ouça a conversa completa!