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Redes Sociais

Retrabalho

Expor a empresa nas redes sociais pode levar a demissão?

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 20 de Fevereiro de 2025 às 11:35

Publicado em 

20 fev 2025 às 11:35
celular, golpe, internet
celular, internet Crédito: Pixabay
Conforme as redes sociais vão tomando espaço na rotina, mais à vontade ficamos para compartilhar a vida e o dia a dia. Fotos de viagens, bastidores de eventos, registros de uma refeição, anúncio de noivado... a exposição fica cada vez mais comum. Apesar de ser um espaço para depositar opiniões e pontos de vista, quando o assunto compartilhado tem relação com o mundo profissional, é preciso tomar cuidado com o que vai cair na rede. Nesta edição de Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro repercutem casos de funcionários que expuseram diferentes empresas e explicam se esse comportamento pode levar a uma demissão. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 20-02-25.mp3

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