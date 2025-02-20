Expor a empresa nas redes sociais pode levar a demissão?

Conforme as redes sociais vão tomando espaço na rotina, mais à vontade ficamos para compartilhar a vida e o dia a dia. Fotos de viagens, bastidores de eventos, registros de uma refeição, anúncio de noivado... a exposição fica cada vez mais comum. Apesar de ser um espaço para depositar opiniões e pontos de vista, quando o assunto compartilhado tem relação com o mundo profissional, é preciso tomar cuidado com o que vai cair na rede. Nesta edição de Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro repercutem casos de funcionários que expuseram diferentes empresas e explicam se esse comportamento pode levar a uma demissão. Ouça a conversa completa!