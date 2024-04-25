Exaustão e riscos à saúde: quais são os direitos do trabalhador noturno?

Estudos apontam que pessoas que trabalham a noite correm mais risco de sofrerem de doenças cardiovasculares, distúrbios gastrointestinais, diabetes, câncer e problemas de saúde mental. É o que apontam pesquisadores ouvidos pela "BBC News Brasil". No Brasil, estima-se que 10% dos trabalhadores atuem na jornada noturna. O último grande levantamento do tipo realizado, em 2016, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que 6,9 milhões de trabalhadores brasileiros trabalham nesta jornada. Diante desse cenário, nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Cassio Moro explica quais são os direitos do trabalhador noturno. Ouça a conversa completa!