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Retrabalho

Exaustão e riscos à saúde: quais são os direitos do trabalhador noturno?

Ouça a participação do comentarista Cassio Moro

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 11:22

Publicado em 

25 abr 2024 às 11:22
condomínio, gestão condominial, porteiro, portaria, vigia
A segurança é um elemento essencial para garantir a tranquilidade dos moradores Crédito: Eugene Barmin/Freepik
Estudos apontam que pessoas que trabalham a noite correm mais risco de sofrerem de doenças cardiovasculares, distúrbios gastrointestinais, diabetes, câncer e problemas de saúde mental. É o que apontam pesquisadores ouvidos pela "BBC News Brasil". No Brasil, estima-se que 10% dos trabalhadores atuem na jornada noturna. O último grande levantamento do tipo realizado, em 2016, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que 6,9 milhões de trabalhadores brasileiros trabalham nesta jornada. Diante desse cenário, nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Cassio Moro explica quais são os direitos do trabalhador noturno. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho -25-04-24.mp3

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