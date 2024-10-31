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Retrabalho

Etarismo no mercado de trabalho: aumentam ações de discriminação

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 11:40

Publicado em 

31 out 2024 às 11:40
Etarismo, idosos no mercado de trabalho
Etarismo, idosos no mercado de trabalho Crédito: Pixabay
Os números impressionam. O volume de processos trabalhistas que tratam de discriminação em razão da idade –o chamado etarismo – disparou nos últimos anos. Em 2023, foram registradas 403 ações com esse tema. Cinco anos antes, em 2018, havia apenas três, segundo levantamento feito pelo escritório Trench Rossi Watanabe por meio da plataforma de jurimetria Data Lawyer. A projeção é que 2024 encerre com 450 processos do tipo. As informações são do "Valor Econômico". Para especialistas, a tendência é que essas queixas de práticas discriminatórias persistam, já que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado e o convívio entre gerações é imprescindível. Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto. Ouça a conversa completa! 
CBN - Retrabalho - 31-10-24.mp3

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