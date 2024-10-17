Estudo revela porque os brasileiros se demitem: conheça direitos e deveres

Os motivos principais das demissão dos trabalhadores brasileiros com carteira assinada são: outro emprego em vista e salário baixo, além de questões como falta de reconhecimento profissional, estresse ou problemas éticos com a forma de trabalho da empresa. As informações são resultado de um levantamento inédito elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A pesquisa foi feita com 53.692 trabalhadores que se desligaram da empresa onde trabalhavam entre novembro de 2023 a abril de 2024 e responderam ao formulário enviado pela carteira de trabalho digital entre os dias 10 e 21 de junho. Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro falam sobre o assunto demissão.