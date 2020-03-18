Estreia de novo quadro na CBN Vitória: os detalhes sobre home office

A partir desta quarta-feira (18) o programa CBN Cotidiano passa a contar com um novo quadro. Com tema ligado ao Direito do Trabalho, o quadro se chama "Retrabalho" e vai ao ar todas as quarta-feiras com o compromisso de trazer discussões de uma forma clara e direta sobre o dia a dia das relações das empresas com seus trabalhadores, do funcionário e com o empreendedor. As análises e explicações chegam com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro.
Na estreia, destaque para consequências do avanço do coronavírus, nas últimas semanas, e a necessidade de isolamento para evitar contaminação. Com isso, muitos trabalhadores estão indo para o chamado regime de trabalho "home office". Ouça o quadro completo:
Retrabalho - 18-03-20