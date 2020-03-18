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RETRABALHO

Estreia de novo quadro na CBN Vitória: os detalhes sobre home office

Novos comentaristas vão trazer explicações e análises sobre o mundo do Direito do Trabalho

Publicado em 18 de Março de 2020 às 19:57

Publicado em 

18 mar 2020 às 19:57
Quadro "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro Crédito: Adalberto Cordeiro
A partir desta quarta-feira (18) o programa CBN Cotidiano passa a contar com um novo quadro. Com tema ligado ao Direito do Trabalho, o quadro se chama "Retrabalho" e vai ao ar todas as quarta-feiras com o compromisso de trazer discussões de uma forma clara e direta sobre o dia a dia das relações das empresas com seus trabalhadores, do funcionário e com o empreendedor. As análises e explicações chegam com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro.
Na estreia, destaque para consequências do avanço do coronavírus, nas últimas semanas, e a necessidade de isolamento para evitar contaminação. Com isso, muitos trabalhadores estão indo para o chamado regime de trabalho "home office". Ouça o quadro completo:
Retrabalho - 18-03-20

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