Especialistas esclarecem dúvidas comuns sobre a jornada de trabalho

Jornadas longas – por vezes além do permitido –, semanas exaustivas de trabalho e a obrigação de estar à disposição da empresa em horários de descanso muitas vezes levam o trabalhador a pedir demissão, mesmo que não haja outro emprego à vista. Mas, de forma prática, o que diz a lei sobre jornada de trabalho? É sobre esse tema que Alberto Nemer e Cássio Moro tratam nesta edição do "Retrabalho". Outras dúvidas comuns são: em que situações o empregado tem obrigação de fazer hora extra? Ele deve ficar de prontidão e sobreaviso da empresa sob quais circunstâncias? Ouça as explicações completas!