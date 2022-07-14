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Retrabalho

Especialistas esclarecem dúvidas comuns sobre a jornada de trabalho

Ouçam as explicações dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 11:39

Publicado em 

14 jul 2022 às 11:39
Teletrabalho, home office
Teletrabalho, home office Crédito: Pexels
Jornadas longas – por vezes além do permitido –, semanas exaustivas de trabalho e a obrigação de estar à disposição da empresa em horários de descanso muitas vezes levam o trabalhador a pedir demissão, mesmo que não haja outro emprego à vista. Mas, de forma prática, o que diz a lei sobre jornada de trabalho? É sobre esse tema que Alberto Nemer e Cássio Moro tratam nesta edição do "Retrabalho". Outras dúvidas comuns são: em que situações o empregado tem obrigação de fazer hora extra? Ele deve ficar de prontidão e sobreaviso da empresa sob quais circunstâncias? Ouça as explicações completas!
Retrabalho -14-07-22

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