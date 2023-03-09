Equiparação salarial: projeto propõe punição maior a empresas que descumprirem lei

O projeto de lei da igualdade salarial, apresentado pelo governo do presidente Lula, vai punir as empresas que remuneram menos as mulheres que desempenham a mesma função que os homens. O projeto estabelece o pagamento de uma multa equivalente a dez vezes o maior salário desembolsado pelas empresas. Em caso de reincidência na descriminação salarial entre homens e mulheres, o valor da multa é dobrado. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a obrigação de igualdade salarial já está prevista na legislação brasileira, mas a penalidade para quem a descumpre é irrisória, o que acaba sendo um estímulo a maus empregadores. Equiparação salarial: esse é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro.