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Retrabalho

Equiparação salarial: projeto propõe punição maior a empresas que descumprirem lei

Ouça a participação dos comentaristas Cassio Moro e Alberto Nemer

Publicado em 09 de Março de 2023 às 11:16

Publicado em 

09 mar 2023 às 11:16
Mulheres são destaque no universo da tecnologia e inovação
Mulheres são destaque no universo da tecnologia e inovação Crédito: Pixabay
O projeto de lei da igualdade salarial, apresentado pelo governo do presidente Lula, vai punir as empresas que remuneram menos as mulheres que desempenham a mesma função que os homens. O projeto estabelece o pagamento de uma multa equivalente a dez vezes o maior salário desembolsado pelas empresas. Em caso de reincidência na descriminação salarial entre homens e mulheres, o valor da multa é dobrado. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a obrigação de igualdade salarial já está prevista na legislação brasileira, mas a penalidade para quem a descumpre é irrisória, o que acaba sendo um estímulo a maus empregadores. Equiparação salarial: esse é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. 
Retrabalho - 09-03-23.mp3

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