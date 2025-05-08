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Retrabalho

Entenda quais são os principais direitos trabalhistas das mães!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 08 de Maio de 2025 às 11:11

Publicado em 

08 mai 2025 às 11:11
Licença-maternidade passará a contar a partir da última alta, da mãe ou do bebê, nos casos em que a internação passe de duas semanas
Licença-maternidade Crédito: Pexels
Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam os principais direitos trabalhistas das mães e mulheres. Entre os mais conhecidos, estão a proteção à maternidade, que engloba a estabilidade no curso da gravidez, a licença maternidade propriamente dita, esta estendida à mulher adotante. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 08-05-25.mp3
Exemplos dos principais direitos trabalhistas das mulheres:
• Igualdade de salários e benefícios para cargos e funções semelhantes (CF, art. 7º, XXX);
• Garantia de não discriminação, violência e assédio no trabalho (CF, art. 3º, IV; art. 5º, XLI; art. 7º, XXX; Lei n.º 9.029/1995);
• Manutenção do vínculo trabalhista para vítimas de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006, art. 9º, § 2º, II);
• Proibição de exigência de exame de gravidez para contratação ou no curso do contrato de trabalho (CLT, art. 373-A, VI);
• Privacidade nos vestiários da empresa, com armários individuais privativos, quando exigida a troca de roupa (CLT, art. 389, I
• Proibição de submissão a revistas íntimas (CLT, art. 373-A, VI);
• Organização de escala de revezamento quinzenal, que favoreça o repouso dominical, quando houver trabalho aos domingos (CLT, art. 386); e
• Dispensa de até 03 (três) dias, em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer (CLT, art. 473, XII).
• Licença-maternidade de 120 dias, mantendo emprego e salário, podendo ser prorrogada por 60 dias se o empregador fizer parte do Programa Empresa Cidadã (CF, art. 7º, XVIII c/c Lei nº 11.770/2008)
• Compartilhamento, entre empregados e empregadas, da prorrogação de 60 dias da licença maternidade, desde que ambos sejam empregados de pessoa jurídica aderente ao Programa Empresa Cidadã, que a decisão seja adotada conjuntamente e que o requerimento ocorra com até 30 dias de antecedência do término da licença maternidade;
• Garantia de emprego desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Em caso de demissão arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante até cinco meses após o parto, a empregada tem direito à reintegração, durante o período de estabilidade, ou indenização equivalente (ADCT, art. 10, II, b).

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