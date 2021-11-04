Entenda: portaria proíbe demissão de trabalhadores não-vacinados contra Covid-19

Vacinação Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz

O empregado que não tiver tomado vacina contra a covid-19 não poderá ser demitido ou ser barrado em processo seletivo. A proibição consta da Portaria 620, publicada nesta segunda-feira (1°) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A medida vale somente para trabalhadores regidos pela CLT. Em entrevista à CBN Vitória, o juiz do Trabalho Cássio Moro, comentarista da CBN Vitória, analisa a decisão e explica o que diz a lei trabalhista brasileira. Na opinião de Moro, a medida que proíbe a demissão de trabalhadores que se recusaram a tomar a vacina contra a covid-19 deverá ser derrubada em breve. Uma das discussões passa pela constitucionalidade, porque o assunto deveria ser tratado por projeto de lei.

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Segundo o texto da portaria, constitui "prática discriminatória a obrigatoriedade de certificado de vacinação em processos seletivos de admissão de trabalhadores, assim como a demissão por justa causa de empregado em razão da não apresentação de certificado de vacinação". Caso o empregado seja demitido ou não contratado por não comprovar a vacinação, a portaria estabelece que o funcionário pode escolher ser reintegrado ao cargo ou receber o dobro da remuneração referente ao período de afastamento.