Entenda como funcionam os programas de demissão voluntária

Nesta edição do "Retrabalho", o assunto em destaque é o chamado programa de demissão voluntária (PDV). De forma geral, o "PDV" é uma iniciativa da empresa que oferece incentivos financeiros e benefícios extras para funcionários que optam, por livre vontade, deixar a empresa. Um mecanismo cada vez mais usado por empresas que precisam reduzir equipes ou reorganizar suas operações. Reportagem do "G1" traz, por exemplo, que, nos últimos meses, organizações de diferentes setores voltaram a adotar com frequência esse tipo de estratégia. O Banco da Inglaterra, a exemplo, ofereceu pacotes de desligamento que chamou atenção no mundo todo: £ 150 mil (cerca de R$ 900 mil) para funcionários que aceitaram sair voluntariamente da instituição.