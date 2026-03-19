Entenda como funcionam os programas de demissão voluntária

Nesta edição do "Retrabalho", o assunto em destaque é o chamado programa de demissão voluntária (PDV). De forma geral, o "PDV" é uma iniciativa da empresa que oferece incentivos financeiros e benefícios extras para funcionários que optam, por livre vontade, deixar a empresa. Um mecanismo cada vez mais usado por empresas que precisam reduzir equipes ou reorganizar suas operações. Reportagem do "G1" traz, por exemplo, que, nos últimos meses, organizações de diferentes setores voltaram a adotar com frequência esse tipo de estratégia. O Banco da Inglaterra, a exemplo, ofereceu pacotes de desligamento que chamou atenção no mundo todo: £ 150 mil (cerca de R$ 900 mil) para funcionários que aceitaram sair voluntariamente da instituição.
Segundo reportagem da Bloomberg, cerca de 446 funcionários devem deixar o banco britânico e um em cada seis participantes do programa recebeu o valor máximo da indenização. A agência também informou que os pagamentos foram calculados com base no salário final e no tempo de serviço de cada funcionário — o equivalente a um décimo do salário anual multiplicado pelos anos trabalhados. Em média, os funcionários receberam cerca de £ 81 mil (R$ 560 mil), o que levou a um custo total estimado em £ 36 milhões (R$ 251 milhões). Ouça a conversa completa com o comentarista Alberto Nemer!
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