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Retrabalho

Entenda a obrigatoriedade, ou não, e os rumos do teletrabalho

Ouça a análise dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 11:46

Publicado em 

03 fev 2022 às 11:46
Teletrabalho, home office
Teletrabalho, home office Crédito: Pexels
Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro analisam a a obrigatoriedade, ou não, do teletrabalho. Diversos países do mundo já caminham para derrubar a obrigatoriedade do trabalho remoto, como a Noruega. Na Bélgica, para estabelecer requisitos mínimos sobre o teletrabalho, clarificar horários e períodos de descanso, foi determinado por lei que funcionários tem "direito a desligar", ou seja, ignorar tentativas de contato do empregador fora do horário de trabalho. Desde o início da pandemia, estudos estimam que pessoas em home office trabalhem duas vezes mais do que quem trabalha presencialmente. Ouça a análise completa!
Retrabalho - 03-02-22

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