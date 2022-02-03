Entenda a obrigatoriedade, ou não, e os rumos do teletrabalho

Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro analisam a a obrigatoriedade, ou não, do teletrabalho. Diversos países do mundo já caminham para derrubar a obrigatoriedade do trabalho remoto, como a Noruega. Na Bélgica, para estabelecer requisitos mínimos sobre o teletrabalho, clarificar horários e períodos de descanso, foi determinado por lei que funcionários tem "direito a desligar", ou seja, ignorar tentativas de contato do empregador fora do horário de trabalho. Desde o início da pandemia, estudos estimam que pessoas em home office trabalhem duas vezes mais do que quem trabalha presencialmente. Ouça a análise completa!