Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

Empresas podem monitorar produtividade dos funcionários? Entenda!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 05 de Junho de 2025 às 11:21

Publicado em 

05 jun 2025 às 11:21
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]O bullying corporativo afeta a saúde mental e a produtividade, sendo essencial adotar medidas preventivas (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:
O fato "viralizou" nas redes sociais nesses dias. Na China, algumas empresas estão usando inteligência artificial para monitorar a produtividade dos funcionários em tempo real. O sistema é capaz de rastrear o tempo de trabalho, pausas e até mesmo períodos de inatividade. Em um vídeo publicado nas redes é possível ver um trabalhador que dorme por mais de 1 hora e 39 minutos, enquanto a Inteligência Artificial (IA) acompanha tudo com precisão milimétrica. Esse tipo de tecnologia já é comum em determinados escritórios no país e faz parte de um movimento no ambiente corporativo? Email corporativo, câmeras... Esses instrumentos podem ser utilizados como forma de monitoramento? Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto nesta edição do "Retrabalho". Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho -05-06-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados