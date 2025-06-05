Empresas podem monitorar produtividade dos funcionários? Entenda!

O fato "viralizou" nas redes sociais nesses dias. Na China, algumas empresas estão usando inteligência artificial para monitorar a produtividade dos funcionários em tempo real. O sistema é capaz de rastrear o tempo de trabalho, pausas e até mesmo períodos de inatividade. Em um vídeo publicado nas redes é possível ver um trabalhador que dorme por mais de 1 hora e 39 minutos, enquanto a Inteligência Artificial (IA) acompanha tudo com precisão milimétrica. Esse tipo de tecnologia já é comum em determinados escritórios no país e faz parte de um movimento no ambiente corporativo? Email corporativo, câmeras... Esses instrumentos podem ser utilizados como forma de monitoramento? Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto nesta edição do "Retrabalho". Ouça a conversa completa!