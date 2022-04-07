Empresas podem exigir a manutenção do uso de máscaras pelos seus funcionários?

Uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência e da Saúde publicada no Diário Oficial da União, de 1º de abril, estabeleceu a dispensa do uso e fornecimento das máscaras nos locais de trabalho nos estados e municípios em que não é obrigatório o uso do acessório em ambientes fechados. Assim, as empresas têm segurança jurídica para dispensar o uso de máscaras entre os funcionários. Uma empresa, no entanto, ainda pode exigir do colaborador que ele continue utilizando o equipamento? Tema do "Retrabalho", com Alberto Nemer e Cássio Moro.