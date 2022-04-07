Empresas podem exigir a manutenção do uso de máscaras pelos seus funcionários?

Uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência e da Saúde publicada no Diário Oficial da União, de 1º de abril, estabeleceu a dispensa do uso e fornecimento das máscaras nos locais de trabalho nos estados e municípios em que não é obrigatório o uso do acessório em ambientes fechados. Assim, as empresas têm segurança jurídica para dispensar o uso de máscaras entre os funcionários. Uma empresa, no entanto, ainda pode exigir do colaborador que ele continue utilizando o equipamento? Tema do "Retrabalho", com Alberto Nemer e Cássio Moro.
Retrabalho - 07-04-22.mp3
Na portaria o governo aponta também que "no caso de alerta de aumento de casos da Covid-19 localmente, a nova medida deve ser reavaliada e o equipamento terá que ser fornecido para todos os trabalhadores. Isso deve ocorrer quando o nível de alerta em saúde for considerado "alto" ou "muito alto", a partir de 151 casos a cada 100 mil habitantes. Já os profissionais de saúde devem receber equipamento de proteção individual, incluindo máscaras PFF2", diz.