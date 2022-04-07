Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

Empresas podem exigir a manutenção do uso de máscaras pelos seus funcionários?

Ouça detalhes nas análises dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 11:38

Publicado em 

07 abr 2022 às 11:38
Máscaras duplas podem prevenir disseminação das novas variantes
Crédito: Freepik
Uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência e da Saúde publicada no Diário Oficial da União, de 1º de abril, estabeleceu a dispensa do uso e fornecimento das máscaras nos locais de trabalho nos estados e municípios em que não é obrigatório o uso do acessório em ambientes fechados. Assim, as empresas têm segurança jurídica para dispensar o uso de máscaras entre os funcionários. Uma empresa, no entanto, ainda pode exigir do colaborador que ele continue utilizando o equipamento? Tema do "Retrabalho", com Alberto Nemer e Cássio Moro.
Retrabalho - 07-04-22.mp3
Na portaria o governo aponta também que "no caso de alerta de aumento de casos da Covid-19 localmente, a nova medida deve ser reavaliada e o equipamento terá que ser fornecido para todos os trabalhadores. Isso deve ocorrer quando o nível de alerta em saúde for considerado "alto" ou "muito alto", a partir de 151 casos a cada 100 mil habitantes. Já os profissionais de saúde devem receber equipamento de proteção individual, incluindo máscaras PFF2", diz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados