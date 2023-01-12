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Retrabalho

Empresas podem demitir por justa causa quem participar de atos golpistas?

Quem explica são os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 12:38

Publicado em 

12 jan 2023 às 12:38
Bolsonaristas Invadem
Invasão em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Além de responsabilizadas na esfera criminal, as pessoas que participaram dos atos golpistas e antidemocráticos no domingo (8), de invasão e depredação dos prédios dos Três Poderes, em Brasília, podem ser demitidos do emprego? Perfis criados nas redes sociais, inclusive, têm usado fotos e vídeos de bolsonaristas para identificar aqueles que participaram dos atos. A ideia é também cobrar as empresas onde trabalham por responsabilização e demissão dos invasores. Mas trabalhadores podem ser demitidos — inclusive por justa causa — por participarem desses atos? Tema para os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro, nesta edição do "Retrabalho". Ouça a conversa completa!
Retrabalho - 12-01-23.mp3

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