Empresas podem demitir por justa causa quem participar de atos golpistas?

Além de responsabilizadas na esfera criminal, as pessoas que participaram dos atos golpistas e antidemocráticos no domingo (8), de invasão e depredação dos prédios dos Três Poderes, em Brasília, podem ser demitidos do emprego? Perfis criados nas redes sociais, inclusive, têm usado fotos e vídeos de bolsonaristas para identificar aqueles que participaram dos atos. A ideia é também cobrar as empresas onde trabalham por responsabilização e demissão dos invasores. Mas trabalhadores podem ser demitidos — inclusive por justa causa — por participarem desses atos? Tema para os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro, nesta edição do "Retrabalho". Ouça a conversa completa!