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Retrabalho

Empresas deverão desenvolver planos de saúde mental para  funcionários

Ouça a participação do comentarista Cassio Moro

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 11:17

Publicado em 

06 fev 2025 às 11:17
Saúde mental no trabalho
Saúde mental no trabalho Crédito: Pixabay
A partir de maio deste ano, as empresas brasileiras deverão incluir a avaliação de riscos psicossociais no processo de gestão de Segurança e Saúde no Trabalho. A exigência é resultado da atualização da Norma Regulamentadora 1 (NR-1), realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em agosto do ano passado, que entrará em vigência em 26 de maio de 2025. Pela primeira vez, a legislação trabalhista estabelece a obrigação de os empregadores promoverem condições que favoreçam o bem-estar psicológico dos trabalhadores. Este é o assunto em destaque no "Retrabalho". Ouça a conversa completa!
CBN – Retrabalho - 06-02-25.mp3

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