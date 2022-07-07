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Retrabalho

Empresa pode obrigar funcionário a trabalhar com Covid? Tire suas dúvidas!

Ouça as explicações dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 11:19

Publicado em 

07 jul 2022 às 11:19
Teste de Covid-19
Teste de Covid-19 Crédito: Pexels
Com o novo aumento no número de casos de Covid-19, voltam a surgir dúvidas de como os trabalhadores devem agir se contraírem a doença. Se eu pegar Covid, chefe pode me obrigar a trabalhar? Preciso de atestado ou não? Pacientes que precisam de internação continuam recebendo salário? Esses e outros questionamentos são destaques nesta edição do "Retrabalho". Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem as explicações. Com o fim da emergência sanitária desde maio deste ano, não existe uma quantidade exata de dias em que o funcionário deve ficar afastado do trabalho caso esteja doente. Por isso, é comum ouvir falar de medidas diferentes adotadas pelas empresas. Se o funcionário tiver um atestado médico que pede o afastamento, o profissional então não poderá trabalhar nem de casa. 
Retrabalho - 07-07-22

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