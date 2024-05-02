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Retrabalho

Empresa pode exigir um padrão estético do empregado?

Ouça a análise do comentarista Alberto Nemer

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 11:19

Publicado em 

02 mai 2024 às 11:19
Oportunidade para estudantes ingressarem no mercado de trabalho
mercado de trabalho Crédito: Freepik
O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo condenou a rede de joias Vivara a pagar uma indenização de R$ 10 mil a uma analista de recrutamento e seleção por impor padrões de gênero e de aparência durante os processos de contratação. O fundador da empresa exigia mulheres de cabelos longos e lisos, magras, sem tatuagem e sem piercing, segundo os autos. Além disso, apenas mulheres deveriam ser contratadas para evitar relacionamentos e gravidez.
A empresa deve pagar R$ 10 mil à analista de recrutamento e seleção por danos morais. Ainda cabe recurso da decisão. Nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Alberto Nemer fala sobre o assunto. A Vivara ainda não se manifestou sobre a decisão. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho -02-05-24 .mp3

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