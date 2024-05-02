Empresa pode exigir um padrão estético do empregado?

O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo condenou a rede de joias Vivara a pagar uma indenização de R$ 10 mil a uma analista de recrutamento e seleção por impor padrões de gênero e de aparência durante os processos de contratação. O fundador da empresa exigia mulheres de cabelos longos e lisos, magras, sem tatuagem e sem piercing, segundo os autos. Além disso, apenas mulheres deveriam ser contratadas para evitar relacionamentos e gravidez.