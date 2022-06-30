Empresa deve pagar hora extra por uso de WhatsApp fora do expediente?

Nesta edição do "Retrabalho", Alberto Nemer e Cássio Moro discutem o seguinte tema: o recebimento de mensagens no WhatsApp fora do horário de trabalho pode gerar o direito de recebimento de horas extras? O tema voltou a discussão nos últimos dias com a notícia de que a Justiça do Trabalho de Minas Gerais isentou uma empresa do ramo de fertilizantes de pagar as horas despendidas por empregado no uso de aplicativo de mensagens do grupo da empresa. Ouça a conversa completa!

O trabalhador alegou que, após sua jornada de trabalho, inclusive nos dias de descanso, permanecia em constante conexão com a empresa, via aplicativo, para atender a chamados e resolver assuntos urgentes, verificar informações do serviço, relatórios, emitir opiniões técnicas, entre outros. Ao analisar as provas, o desembargador relator do recurso convenceu-se de que, apesar de o grupo de aplicativo de mensagens ter sido criado no ambiente de trabalho, não se prestava apenas a assuntos relacionados ao trabalho. O grupo também se voltava para interação entre os empregados, não havendo prova de qualquer punição em caso de não participação.