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Retrabalho

Empregadores terão que indenizar funcionários para sair de "lista suja"

Ouça a participação do comentarista Cassio Moro

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 11:19

Publicado em 

15 ago 2024 às 11:19
Operação Resgate II flagra trabalho escravo contemporâneo em fazendas do ES
Operação Resgate II flagra trabalho escravo contemporâneo em fazendas do ES Crédito: Ascom/MPT-ES
Nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Cássio Moro traz como destaque a notícia que empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão terão que indenizar as vítimas por dano moral no valor de, no mínimo, 20 salários mínimos para serem removidos da chamada "lista suja" do governo federal. Além disso, precisarão desembolsar 2% do faturamento bruto (até o limite de R$ 25 milhões) para programas de assistência a trabalhadores resgatados nesta situação, entre outras medidas. As regras estão em uma nova portaria do Ministério do Trabalho, publicada no fim de julho deste ano. Ela prevê uma série de ações que os empregadores devem adotar para sanar, reparar e prevenir ocorrências de trabalho análogo à escravidão. Ouça a análise do comentarista Cassio Moro. 
CBN - Retrabalho - 15-08-24.mp3
Segundo informações do portal "G1", a "lista suja" é um documento público que o governo federal divulga semestralmente com os nomes de pessoas físicas (patrões) e jurídicas (empresas) que submeteram seus trabalhadores à condições degradantes. O objetivo dessa lista é dar visibilidade aos resultados das fiscalizações do governo. Ela é usada, inclusive, por empresas, bancos e pelo setor financeiro para gerenciamento de risco. 

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