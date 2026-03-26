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Retrabalho

Em caso de morte do trabalhador, quais são os direitos da família?

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 26 de Março de 2026 às 11:16

Publicado em 

26 mar 2026 às 11:16
Justiça do Trabalho
Justiça do Trabalho Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Retrabalho", o assunto em destaque são quais os direitos dos herdeiros quando um trabalhador morre. De acordo com o artigo 1º da Lei nº 6.858 de 24 de Novembro de 1980 do CPC (Código Processual Civil), herdeiros ou dependentes de contribuintes da Previdência Social, por exemplo, estão autorizados a resgatar os benefícios acumulados pelo trabalhador após sua morte. Entre eles, o saldo de salário dos dias trabalhados e o 13º salário proporcional. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 26-03-26.mp3

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