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RETRABALHO

Em caso de greve de ônibus, empregado pode faltar ao dia de trabalho?

Ouça as explicações do jurista Alberto Nemer, no Retrabalho desta quarta-feira (06)

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 17:03

Publicado em 

06 jan 2021 às 17:03
Paralisação dos rodoviários nesta terça-feira (06) Crédito: Carlos Alberto Silva
A primeira semana de 2021 começou com paralisação dos rodoviários na Grande Vitória. A circulação de ônibus do sistema Transcol e municipais foi afetada, impactando milhares de capixabas. E com a circulação de transporte coletivo afetada, o que acontece com o empregado que não consegue chegar ao trabalho? Assunto desta edição do Retrabalho, hoje com Alberto Nemer. Ele explica: "Uma greve por si só não significa que o empregado não pode ir trabalhar. Ele não pode simplesmente faltar pelo fato de não ter ônibus ou a circulação estar reduzida". O comentarista lembra sobre momentos em que a situação, diante de uma ação repentina como o fechamento de uma via urbana, pode ser negociada entre empresa e empregados. Ouça!
Retrabalho - 06-01-21.mp3

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