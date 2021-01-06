Em caso de greve de ônibus, empregado pode faltar ao dia de trabalho?

A primeira semana de 2021 começou com paralisação dos rodoviários na Grande Vitória. A circulação de ônibus do sistema Transcol e municipais foi afetada, impactando milhares de capixabas. E com a circulação de transporte coletivo afetada, o que acontece com o empregado que não consegue chegar ao trabalho? Assunto desta edição do Retrabalho, hoje com Alberto Nemer. Ele explica: "Uma greve por si só não significa que o empregado não pode ir trabalhar. Ele não pode simplesmente faltar pelo fato de não ter ônibus ou a circulação estar reduzida". O comentarista lembra sobre momentos em que a situação, diante de uma ação repentina como o fechamento de uma via urbana, pode ser negociada entre empresa e empregados. Ouça!