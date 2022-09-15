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Retrabalho

Eleições: manifestar opiniões políticas no trabalho pode levar à demissão?

Tema para os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 11:56

Publicado em 

15 set 2022 às 11:56
Mercado de trabalho
Mercado de trabalho Crédito: Pixabay
Diante de um cenário de eleições, com primeiro turno marcado para 2 de outubro, é normal que as pessoas falem mais sobre suas opiniões políticas no dia a dia, inclusive no ambiente de trabalho — comentar debates que tenham acontecido, entrevistas ou até mesmo aparições públicas dos candidatos. Mas falar sobre o assunto no ambiente profissional pode ser motivo para demissão? Tema para os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro nesta edição do "Retrabalho". Demitir um funcionário por opiniões políticas pode ser considerado discriminação? Como fica a liberdade de expressão garantido pela Constituição Federal? E o que serve como prova na Justiça? Ouça as explicações completas!
Retrabalho - 15-09-22

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