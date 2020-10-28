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OUTUBRO ROSA

Dispensa de trabalhadora com câncer de mama é discriminatória?

Ouça a análise de Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 15:34

Publicado em 

28 out 2020 às 15:34
Outubro Rosa Crédito: Pixabay
 
Nesta edição do Retrabalho, em meio ao Outubro Rosa, Alberto Nemer e Cássio Moro trazem para discussão os direitos trabalhistas de paciente diagnosticadas com câncer de mama: será que uma possível dispensa dessa trabalhadora com câncer é discriminatória e gera indenização? Como as empresas devem lidar com essa paciente? Tema para análise dos comentaristas! Nemer explica: "Eu não posso dispensar alguém pelo fato dela possuir câncer, mas isso também não pode ser interpretado como uma estabilidade eterna. Não significa, por exemplo, que a pessoa não pode ser dispensada em algum momento. A grande dúvida que paira é a seguinte: 'eu posso dispensar alguém que tem a doença?'. Aí, sim. vai depender do caso concreto". Ouça o quadro completo!
Retrabalho - 28-10-20

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