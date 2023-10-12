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Retrabalho

Discussão avança e Ministério do Trabalho defende debate sobre semana de quatro dias

Ouça a análise dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 11:32

Publicado em 

12 out 2023 às 11:32
Carteira de trabalho e previdência social
Carteira de trabalho e previdência social Crédito: Fernando Madeira
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu, nesta semana, o debate sobre a redução da jornada de trabalho no país, com a possibilidade de instituição da chamada "semana de quatro dias" úteis. Marinho falou sobre o tema durante uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. A semana de quatro dias úteis vem sendo testada em algumas empresas do Brasil e do exterior. Defensores da ideia afirmam que, com mais tempo para descanso e lazer, os empregados podem produzir mais e desenvolver menos problemas de saúde. A maior parte dos testes tem sido conduzidos pela 4 Day Week Global, organização que defende a semana mais curta e presta consultoria a empresas que queiram aderir ao sistema. Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o avanço das discussões. Ouça a conversa completa!
CBN - RETRABALHO - 12-10-23

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