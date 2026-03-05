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Retrabalho

Discriminação por idade no trabalho pode levar à ação na Justiça? Entenda!

Ouça detalhes na participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 05 de Março de 2026 às 11:06

Publicado em 

05 mar 2026 às 11:06
Etarismo, idosos no mercado de trabalho
Etarismo, idosos no mercado de trabalho Crédito: Pixabay
O assunto em destaque no "Retrabalho" é o etarismo no mercado de trabalho! Embora muitas empresas reconheçam a importância da diversidade em geral, a questão etária ainda é negligenciada, como mostram os dados da pesquisa “Etarismo e inclusão da diversidade geracional nas organizações”, realizada em parceria pela Robert Half e Labora. Essa discriminação por idade já é alvo de ao menos 3.490 processos na Justiça do Trabalho. Levantamento do escritório Almeida Prado Hoffmann identificou 1.400 ações sobre o tema no Tribunal Superior do Trabalho e outras 2.090 no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. As informações foram trazidas pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo nesta semana. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN – Retrabalho - 05-03-26.mp3

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