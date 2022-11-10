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Retrabalho

Dia de jogo do Brasil na Copa é folga? Entenda!

Ouças as explicações dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 11:25

Publicado em 

10 nov 2022 às 11:25
 Na foto, o técnico Tite. Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Copa do Mundo começa no próximo dia 20 e as três partidas da seleção brasileira na primeira fase caem em dias de semana, no horário de expediente. E para muitos a dúvida que não quer calar é: nesses dias é folga? Tenho direito a trabalhar em horário especial? Em relação ao home office, caso o funcionário peça para trabalhar de casa nos dias dos jogos da seleção, é possível? Tema desta edição do "Retrabalho", com Alberto Nemer e Cássio Moro.
Os dias de jogos da seleção não são considerados feriados, segundo os advogados trabalhistas. Além disso, as empresas têm a prerrogativa de decidir se liberam ou não seus empregados para assistirem às partidas. No caso de liberação com compensação posterior de horas, as empresas e os funcionários devem chegar a um acordo sobre a questão. Ouça a conversa completa!
Retrabalho - 10-11-22.mp3

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