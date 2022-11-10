Dia de jogo do Brasil na Copa é folga? Entenda!

A Copa do Mundo começa no próximo dia 20 e as três partidas da seleção brasileira na primeira fase caem em dias de semana, no horário de expediente. E para muitos a dúvida que não quer calar é: nesses dias é folga? Tenho direito a trabalhar em horário especial? Em relação ao home office, caso o funcionário peça para trabalhar de casa nos dias dos jogos da seleção, é possível? Tema desta edição do "Retrabalho", com Alberto Nemer e Cássio Moro.