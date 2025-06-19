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Retrabalho

De menor aprendiz a estagiário: as primeiras experiências profissionais e os seus impactos!

Ouça a participação do comentarista Cassio Moro

Publicado em 19 de Junho de 2025 às 11:10

Publicado em 

19 jun 2025 às 11:10
Estagiário, estágio
Estagiário, estágio Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Retrabalho", o assunto em destaque é o início da carreira profissional. Uma análise sobre a importância da entrada precoce no mercado de trabalho e suas consequências na trajetória pessoal e profissional. Tem idade mínima para ser admitido no trabalho hoje no Brasil? Entre 16 e 18 anos pode-se trabalhar? Qual a diferença entre o menor aprendiz e o estagiário, por exemplo? Quais os direitos de um estagiário? Ouça a conversa completa com o comentarista Cassio Moro. 
CBN - RETRABALHO - 19-06-25

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