De menor aprendiz a estagiário: as primeiras experiências profissionais e os seus impactos!

Nesta edição do "Retrabalho", o assunto em destaque é o início da carreira profissional. Uma análise sobre a importância da entrada precoce no mercado de trabalho e suas consequências na trajetória pessoal e profissional. Tem idade mínima para ser admitido no trabalho hoje no Brasil? Entre 16 e 18 anos pode-se trabalhar? Qual a diferença entre o menor aprendiz e o estagiário, por exemplo? Quais os direitos de um estagiário? Ouça a conversa completa com o comentarista Cassio Moro.