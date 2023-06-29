Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

Cuidados para relacionamentos amorosos dentro do ambiente de trabalho

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 11:13

Publicado em 

29 jun 2023 às 11:13
Namoro na infância e na adolescência
Namoro Crédito: Pixabay
Ter um relacionamento amoroso com um colega de trabalho é comum e aceito nas empresas. Mas o que diz a legislação e regras corporativas sobre o tema? Que cuidados os colaboradores devem ter? Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Especialistas em Direito do Trabalho apontam, por exemplo, que proibir o namoro entre funcionários é inconstitucional e discriminatório, pois fere o direito à intimidade e à vida privada. Mas a empresa pode pedir discrição para os funcionários e que evitem beijos, abraços, demonstrações de carinhos mais explícitas e até brigas durante o expediente? 
CBN - Retrabalho - 29-06-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados