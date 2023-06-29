Cuidados para relacionamentos amorosos dentro do ambiente de trabalho

Ter um relacionamento amoroso com um colega de trabalho é comum e aceito nas empresas. Mas o que diz a legislação e regras corporativas sobre o tema? Que cuidados os colaboradores devem ter? Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Especialistas em Direito do Trabalho apontam, por exemplo, que proibir o namoro entre funcionários é inconstitucional e discriminatório, pois fere o direito à intimidade e à vida privada. Mas a empresa pode pedir discrição para os funcionários e que evitem beijos, abraços, demonstrações de carinhos mais explícitas e até brigas durante o expediente?