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Covid-19: empresa pode obrigar o funcionário a tomar vacina?

Ouça a análise dos juristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 17:20

Publicado em 

02 dez 2020 às 17:20
Vacinação Crédito: Pixabay
Com o possível registro da vacina contra a covid-19 e sua distribuição, uma empresa poderá obrigar o funcionário a tomar vacina, mesmo contra sua vontade? Este é o tema desta edição do Retrabalho, com Alberto Nemer e Cassio Moro. "A empresa pode exigir que tenha [o funcionário] a carteira de vacinação, mas, por outro lado, o empregado não é obrigado a vacinar. Contudo, se ele não se vacinar, ele pode ser dispensado, por ser uma questão de saúde pública. Ele pode ter restrição de acessos ao ambiente e, eventualmente, ser dispensado", analisa Nemer. Ouça a discussão:
Retrabalho - 02-12-20

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