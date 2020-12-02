Covid-19: empresa pode obrigar o funcionário a tomar vacina?

Com o possível registro da vacina contra a covid-19 e sua distribuição, uma empresa poderá obrigar o funcionário a tomar vacina, mesmo contra sua vontade? Este é o tema desta edição do Retrabalho, com Alberto Nemer e Cassio Moro. "A empresa pode exigir que tenha [o funcionário] a carteira de vacinação, mas, por outro lado, o empregado não é obrigado a vacinar. Contudo, se ele não se vacinar, ele pode ser dispensado, por ser uma questão de saúde pública. Ele pode ter restrição de acessos ao ambiente e, eventualmente, ser dispensado", analisa Nemer. Ouça a discussão: