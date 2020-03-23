Coronavírus: entenda a MP que prevê mudanças em contratos de trabalho

A medida provisória (MP) 927, publicada em edição extra do "Diário Oficial da União" na noite de domingo (22), para combater os efeitos do novo coronavírus sobre o mercado de trabalho ganhou repercussão. Por conta disso, nesta segunda a edição especial do quadro "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro, aborda temas que vão alterar a relação de empresas e empregados nesse momento em que a economia é fortemente atingida. A maior discussão entre as determinações foi a previsão de suspensão de contratos de trabalho por 4 meses, mas esse artigo foi revogado no início da tarde pelo presidente Jair Bolsonaro. Outros pontos importantes: