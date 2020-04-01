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RETRABALHO

Coronavírus: empresa que usar crédito não poderá demitir por 2 meses

Confira a análise dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 17:36

Publicado em 

01 abr 2020 às 17:36
Carteira de Trabalho Crédito: Ana Volpe/Agência Senado
O governo federal anunciou uma linha emergencial de financiamento para pagar o salário de trabalhadores empregados nas pequenas e médias empresas. A linha vai disponibilizar R$ 40 bilhões para o pagamento de salários por dois meses. Um dos temas que chama a atenção nessa relação, por exemplo, é a contrapartida para se aderir ao financiamento. As empresas que contratarem essa linha de crédito não poderão demitir funcionários pelo período de dois meses, de acordo com informações iniciais do Governo Federal. É sobre esse assunto que a gente conversa no quadro "Retrabalho" desta quarta-feira (1º), com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Ouça:
RETRABALHO - 01-04-20.mp3

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