Coronavírus: empresa que usar crédito não poderá demitir por 2 meses

O governo federal anunciou uma linha emergencial de financiamento para pagar o salário de trabalhadores empregados nas pequenas e médias empresas. A linha vai disponibilizar R$ 40 bilhões para o pagamento de salários por dois meses. Um dos temas que chama a atenção nessa relação, por exemplo, é a contrapartida para se aderir ao financiamento. As empresas que contratarem essa linha de crédito não poderão demitir funcionários pelo período de dois meses, de acordo com informações iniciais do Governo Federal. É sobre esse assunto que a gente conversa no quadro "Retrabalho" desta quarta-feira (1º), com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Ouça: