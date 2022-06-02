Copa do Mundo: funcionário pode se ausentar do trabalho em horário de jogo?

A Copa do Mundo de 2022, que vai acontecer no Catar, começa no dia 21 de novembro e vai até 18 de dezembro. Na fase de grupos, os três jogos do Brasil vão ocorrer em dias de semana, no horário comercial. Neste caso, o funcionário pode se ausentar do trabalho no horário da partida? Dias de jogos serão considerados feriado? Assunto para esta edição do Retrabalho, com Alberto Nemer.

Em 2014, por exemplo, um decreto da então presidente Dilma Rousseff determinou ponto facultativo para os dias de jogos da Seleção Brasileira. O mesmo pode acontecer neste ano, caso o presidente Jair Bolsonaro publique decreto semelhante - o chefe do Executivo ainda não declarou nada nesse sentido. O comentarista destaca que a dispensa do trabalho, total ou parcial, varia para cada empregador, que tem total autonomia para decidir se vai liberar ou não seus funcionários para acompanhar os jogos.