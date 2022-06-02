Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

Copa do Mundo: funcionário pode se ausentar do trabalho em horário de jogo?

Quem responde é o comentarista Alberto Nemer

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 11:08

Publicado em 

02 jun 2022 às 11:08
Chile x Brasil em Santiago pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Chile x Brasil em Santiago pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Copa do Mundo de 2022, que vai acontecer no Catar, começa no dia 21 de novembro e vai até 18 de dezembro. Na fase de grupos, os três jogos do Brasil vão ocorrer em dias de semana, no horário comercial. Neste caso, o funcionário pode se ausentar do trabalho no horário da partida? Dias de jogos serão considerados feriado? Assunto para esta edição do Retrabalho, com Alberto Nemer.
Retrabalho - 02-06-22
Em 2014, por exemplo, um decreto da então presidente Dilma Rousseff determinou ponto facultativo para os dias de jogos da Seleção Brasileira. O mesmo pode acontecer neste ano, caso o presidente Jair Bolsonaro publique decreto semelhante - o chefe do Executivo ainda não declarou nada nesse sentido. O comentarista destaca que a dispensa do trabalho, total ou parcial, varia para cada empregador, que tem total autonomia para decidir se vai liberar ou não seus funcionários para acompanhar os jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados