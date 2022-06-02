Copa do Mundo: funcionário pode se ausentar do trabalho em horário de jogo?

A Copa do Mundo de 2022, que vai acontecer no Catar, começa no dia 21 de novembro e vai até 18 de dezembro. Na fase de grupos, os três jogos do Brasil vão ocorrer em dias de semana, no horário comercial. Neste caso, o funcionário pode se ausentar do trabalho no horário da partida? Dias de jogos serão considerados feriado? Assunto para esta edição do Retrabalho, com Alberto Nemer.
Retrabalho - 02-06-22
Em 2014, por exemplo, um decreto da então presidente Dilma Rousseff determinou ponto facultativo para os dias de jogos da Seleção Brasileira. O mesmo pode acontecer neste ano, caso o presidente Jair Bolsonaro publique decreto semelhante - o chefe do Executivo ainda não declarou nada nesse sentido. O comentarista destaca que a dispensa do trabalho, total ou parcial, varia para cada empregador, que tem total autonomia para decidir se vai liberar ou não seus funcionários para acompanhar os jogos.