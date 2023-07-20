Copa do Mundo: empresas podem liberar trabalhadores para assistir aos jogos da Seleção feminina?

A Copa do Mundo de futebol feminino começa nesta quinta-feira (20). Mas apenas no dia 24 é que o Brasil entra em campo. Das três partidas da Seleção brasileira na primeira fase, duas caem em dias de semana e em horários que coincidem com o início do expediente da maior parte dos brasileiros. Essa será a maior Copa do Mundo Feminina da história, com 32 equipes e esse não é o único número grandioso. A competição bateu o recorde de vendas de ingresso. Já foram vendidos 1,375 milhão de bilhetes. Os ingressos para os dois jogos da abertura e para a fase final já estão esgotados. O governo do Espírito Santo decidiu não adotar ponto facultativo ou fazer mudanças no horário de servidores estaduais nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina.
A informação foi confirmada na terça-feira (18), por meio da Secretaria de Estado do Governo, que destacou, em nota, que “servidores do Governo do Estado trabalharão em regime normal de expediente, sem alteração, durante os jogos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, na Copa do Mundo.” Nas repartições públicas do Estado, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) decidiu fazer alterações no expediente, nos mesmos moldes do que ocorre durante a competição masculina. Nos dias de jogos das mulheres do Brasil, o expediente na Assembleia começará duas horas depois do fim da partida. E empresas privadas? Pode haver liberação dos funcionários? E compensação da jornada de trabalho? Tema para os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro nesta edição do "Retrabalho". Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 20-07-23.mp3