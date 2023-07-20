Copa do Mundo: empresas podem liberar trabalhadores para assistir aos jogos da Seleção feminina?

A Copa do Mundo de futebol feminino começa nesta quinta-feira (20). Mas apenas no dia 24 é que o Brasil entra em campo. Das três partidas da Seleção brasileira na primeira fase, duas caem em dias de semana e em horários que coincidem com o início do expediente da maior parte dos brasileiros. Essa será a maior Copa do Mundo Feminina da história, com 32 equipes e esse não é o único número grandioso. A competição bateu o recorde de vendas de ingresso. Já foram vendidos 1,375 milhão de bilhetes. Os ingressos para os dois jogos da abertura e para a fase final já estão esgotados. O governo do Espírito Santo decidiu não adotar ponto facultativo ou fazer mudanças no horário de servidores estaduais nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina.