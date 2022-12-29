Controle de ponto: toda empresa é obrigada a ter o seu?

Nesta edição do "Retrabalho" o tema em destaque é o controle de ponto! Afinal, toda empresa é obrigada a ter o seu? Quem explica é o comentarista Alberto Nemer. "Ao contrário do que a maioria imagina, o controle de ponto não é obrigatório para todas as empresas. De acordo com o art. 74, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, somente para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, bem como os períodos de repouso (intervalos), podendo ser feito em registro manual, mecânico ou eletrônico", explica.