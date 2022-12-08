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Retrabalho

Contratação temporária: tudo o que você precisa saber sobre o assunto!

Ouça a participação dos nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 11:00

Publicado em 

08 dez 2022 às 11:00
Mercado de trabalho
Mercado de trabalho Crédito: Pixabay
É fim de ano! O número de vagas temporárias para trabalhar no comércio, por exemplo, no período das festas de fim de ano deverá ficar em 109,4 mil, conforme estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Se a estimativa for confirmada, será o maior contingente de empregos temporários desde o Natal de 2013, quando foram criados 115,5 mil postos. A estimativa é condizente com uma projeção de alta de 2,1% nas vendas do varejo no período de festas. E uma dúvida muito comum nesse período é: contratações temporárias de Natal e Ano Novo podem se tornar definitivas? O que diz a legislação trabalhista sobre os direitos e deveres dentro de um contrato temporário? Tema para os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro, nesta edição do "Retrabalho". 
Retrabalho - 08-12-22.mp3

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