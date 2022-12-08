Contratação temporária: tudo o que você precisa saber sobre o assunto!

É fim de ano! O número de vagas temporárias para trabalhar no comércio, por exemplo, no período das festas de fim de ano deverá ficar em 109,4 mil, conforme estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Se a estimativa for confirmada, será o maior contingente de empregos temporários desde o Natal de 2013, quando foram criados 115,5 mil postos. A estimativa é condizente com uma projeção de alta de 2,1% nas vendas do varejo no período de festas. E uma dúvida muito comum nesse período é: contratações temporárias de Natal e Ano Novo podem se tornar definitivas? O que diz a legislação trabalhista sobre os direitos e deveres dentro de um contrato temporário? Tema para os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro, nesta edição do "Retrabalho".