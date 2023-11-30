Conseguiu vaga temporária de emprego neste fim de ano? Conheça seus direitos!

Dezembro já começa nesta semana e na reta final do ano, as vagas de trabalho temporárias sempre aparecem – setores como o comércio investem nesse tipo de contratação. É sobre esse tema que os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro tratam nesta edição do "Retrabalho". Quais são os direitos de quem trabalha como temporário? Atualmente, as vagas temporárias no país são regulamentadas pela Lei 13.429, de 2017. Essa regra determina a existência de dois contratos distintos, da seguinte forma: o trabalhador é contratado por uma empresa intermediária de trabalho temporário; que, por sua vez, é contratada pela empresa que oferece a vaga. Os comentaristas explicam os direitos e deveres envolvendo esse tipo de contrato. Ouça a conversa completa!