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Retrabalho

Compensação de horas quando o feriado cai no sábado: pode ou não pode?

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 11:15

Publicado em 

01 fev 2024 às 11:15
Menos feriados prolongados em 2024
Menos feriados prolongados em 2024 Crédito: Freepik
Nesta edição do "Retrabalho" o tema em destaque são as regras referentes ao trabalho aos sábados – e a seguinte polêmica: se o feriado cair em um sábado, por exemplo, o jornada semanal é reduzida? Há compensação de horas? Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro respondem. A resposta é não! O comentarista Cássio Moro explica. "A carga horária semanal é de 44 horas na semana, e elas podem ser distribuídas como a empresa quiser, desde que não ultrapasse 10h/dia. Então, se a pessoa trabalha de segunda a sexta-feira trabalhando 44h/semana o sábado não tem efeito nenhum pra ela, se for feriado. Da mesma forma, vamos supor que ela tem uma jornada, de terça-feira a sábado, e o feriado cair na segunda-feira, nada muda. Trabalha. Não vai ter compensação por dia", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 01-02-24

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