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Retrabalho

Como funciona o parcelamentos de férias

Acompanhe as orientações com os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 11:24

Publicado em 

10 fev 2022 às 11:24
Entrevista de emprego, trabalho, líder e liderado, chefe e empregado
Crédito: Pexels
Nesta edição do quadro Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro abordam o parcelamento de férias! A lei trabalhista diz que o trabalhador tem direito a férias de 30 dias após doze meses de trabalho e esse período pode ser dividido. O empregador tem a opção de parcelar as férias em até três períodos durante o ano, mas um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias corridos e os outros precisam ter 5 dias cada, no mínimo. Tal parcelamento deve ocorrer com a concordância do empregado e sempre respeitando o fato de que as férias não podem ser iniciadas em finais de semana ou dois dias antes de um feriado. Acompanhe!
Retrabalho - 10-02-22.mp3

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