Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

RETRABALHO

Comentários preconceituosos e efeitos no contrato de trabalho

Alberto Nemer e Cássio Moro conversam com a advogada trabalhista Carolina Tupinambá, doutora em Direito Processual pela UERJ

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:23

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:23
O assunto é preconceito no ambiente de trabalho Crédito: Christina Morillo/Pexels
Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cassio Moro conversam com a advogada trabalhista Carolina Tupinambá, que é doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra (Portugal). Em 2020, as ações trabalhistas envolvendo comentários preconceituosos tiveram um aumento de 11% em relação ao ano anterior, de acordo com levantamento da Data Lawyer.
Retrabalho - 14-04-21.mp3
Por isso, a conversa trata de como os comentários preconceituosos podem impactar na relação trabalhista e, até mesmo, desencadear uma demissão. Ouça!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados