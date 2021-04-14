Comentários preconceituosos e efeitos no contrato de trabalho

Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cassio Moro conversam com a advogada trabalhista Carolina Tupinambá, que é doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra (Portugal). Em 2020, as ações trabalhistas envolvendo comentários preconceituosos tiveram um aumento de 11% em relação ao ano anterior, de acordo com levantamento da Data Lawyer.
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Por isso, a conversa trata de como os comentários preconceituosos podem impactar na relação trabalhista e, até mesmo, desencadear uma demissão. Ouça!