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Retrabalho

"CLTs premium" têm benefícios diferenciados de fim de ano? Entenda!

Ouça detalhes na participação do comentarista Alberto Nemer

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 11:19

Publicado em 

26 dez 2024 às 11:19
Carteira de trabalho e previdência social
Carteira de trabalho e previdência social Crédito: Fernando Madeira
O "CLT premium" volta ao destaque! Além da tradicional cesta de Natal e panetone, algumas empresas têm investido em outros benefícios adicionais no fim de ano. O assunto ganhou destaque nesta semana de Natal por meio de reportagem no portal G1. Nas redes sociais, aponta reportagem, virou moda o trabalhador compartilhar vídeos abrindo a cesta de Natal que recebeu da empresa em que trabalha. Em alguns casos, os itens são entregues em malas de viagem, caixa organizadora e até cooler. Além de brindes e do 13º salário (que é obrigatório por lei), tem trabalhador que recebe também o 14° e 15º salários. Outra estratégia para fidelizar o funcionário é investir em viagens para o fim de ano. Nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Alberto Nemer fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 26-12-24.mp3

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