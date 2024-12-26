"CLTs premium" têm benefícios diferenciados de fim de ano? Entenda!

O "CLT premium" volta ao destaque! Além da tradicional cesta de Natal e panetone, algumas empresas têm investido em outros benefícios adicionais no fim de ano. O assunto ganhou destaque nesta semana de Natal por meio de reportagem no portal G1. Nas redes sociais, aponta reportagem, virou moda o trabalhador compartilhar vídeos abrindo a cesta de Natal que recebeu da empresa em que trabalha. Em alguns casos, os itens são entregues em malas de viagem, caixa organizadora e até cooler. Além de brindes e do 13º salário (que é obrigatório por lei), tem trabalhador que recebe também o 14° e 15º salários. Outra estratégia para fidelizar o funcionário é investir em viagens para o fim de ano. Nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Alberto Nemer fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!