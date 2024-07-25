"CLT premium”: quais benefícios despertam o interesse das novas gerações?

O assunto está "bombando" na Internet. O termo "CLT premium" está sendo usado em uma nova trend do TikTok e se refere a uma elite de profissionais contratados dentro do regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e que recebem benefícios diferenciados. Na última semana, as buscas na internet por essa expressão tiveram um aumento de 100%, segundo o Google Trends. Alguns desses privilégios são, por exemplo, vale-refeição e alimentação com valores altíssimos, bonificação referente aos lucros obtidos pela empresa e plano de saúde e academia de graça. É nesse clima que, nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto. Incentivo à melhoria nas organizações ou fonte de desigualdade? O que prevê um "CLT básico"? Ouça a conversa completa!