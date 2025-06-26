CLT ou empreender? Brasileiro prefere trabalhar por conta própria, aponta pesquisa

Pesquisa Datafolha publicada no jornal "Folha de S.Paulo" na última semana aponta que 59% dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria. Dos entrevistados, 39% disseram que já se sentem melhor contratados por empresa. O levantamento entrevistou 2.004 pessoas em 136 municípios brasileiros entre os dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Alberto Nemer fala sobre o assunto.