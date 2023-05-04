CLT 80 anos: direitos que podem passar despercebidos aos trabalhadores

Com mais de 800 artigos, muitos dos direitos presentes na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) acabam passando despercebidos pelos trabalhadores. Na última segunda-feira (1º) foi celebrado os 80 anos da CLT. A legislação foi criada pelo Decreto-Lei 5.452 de 1943 e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, durante o Estado Novo. A CLT unificou a legislação trabalhista existente no país até então. Levantamento realizado pelo site "UOL" aponta, por exemplo, cinco desses direitos, como a estipulação de descanso de 11 horas entre turnos de trabalho. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam do assunto nesta edição do "Retrabalho".