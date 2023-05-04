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Retrabalho

CLT 80 anos: direitos que podem passar despercebidos aos trabalhadores

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 11:17

Publicado em 

04 mai 2023 às 11:17
Carteira de trabalho e previdência social
Carteira de trabalho Crédito: Fernando Madeira
Com mais de 800 artigos, muitos dos direitos presentes na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) acabam passando despercebidos pelos trabalhadores. Na última segunda-feira (1º) foi celebrado os 80 anos da CLT. A legislação foi criada pelo Decreto-Lei 5.452 de 1943 e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, durante o Estado Novo. A CLT unificou a legislação trabalhista existente no país até então. Levantamento realizado pelo site "UOL" aponta, por exemplo, cinco desses direitos, como a estipulação de descanso de 11 horas entre turnos de trabalho. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam do assunto nesta edição do "Retrabalho". 
CBN - Retrabalho - 04-05-23.mp3

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