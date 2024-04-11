Clima de 'sextou': sair mais cedo do trabalho às sextas impacta relações trabalhistas?

Nesta edição do "Retrabalho", o clima é de "sextou"! Mas calma, lá. Vamos explicar. Sair mais cedo do trabalho na sexta-feira pode parecer um sonho, mas, para alguns brasileiros, é realidade. Enquanto a semana de quatro dias começa a ganhar espaço no Brasil e no mundo, algumas empresas já adotam a chamada "Short Friday" (sexta-feira curta) há algum tempo, permitindo que os funcionários tenham um expediente mais curto nesse dia e antecipem o início do fim de semana. A jornada de trabalho mais curta nesse dia segue a tendência pela busca de qualidade de vida, segundo especialistas. Empresas que aderiram dizem que consequências são positivas, mas a implantação exige atenção às leis trabalhistas. É sobre esse assunto que o comentarista Cassio Moro discute. Ouça a conversa completa!