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Retrabalho

ChatGPT vai roubar empregos? Estudo mostra profissões mais expostas à IA

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 11:50

Publicado em 

20 abr 2023 às 11:50
Praia da Guarderia, Vitória-ES
Chatgpt Crédito: Pixabay
A evolução da IA (Inteligência Artificial) pode mudar o ambiente corporativo e as relações de trabalho. Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho". Um estudo internacional diz que a influência dos sistemas inteligentes vai ser grande, a ponto de o uso da tecnologia concluir tarefas na metade do tempo que os trabalhadores realizam. Esta é uma das conclusões de um estudo sobre o nível de exposição de várias profissões às capacidades do robô inteligente da moda, o ChatGPT. A responsável pelo documento, porém, é a OpenAI, a empresa que desenvolve o chatbot inteligente e é para lá de interessada no assunto. 
Retrabalho - 20-04-23.mp3
De modo geral, ocupações ligadas à programação e escrita são mais suscetíveis a serem automatizadas, segundo o estudo:
- 100%: contabilista e auditor, matemático, jornalista , assistente administrativo, secretário jurídico.
- Entre 90 e 100%: engenheiro de blockchain (97,1%), secretário de correspondência (95,2%), taquígrafo e legendadores (92,9%) e revisor (90,9%).
- Abaixo de 90%: pesquisador de mercado (84,4%), intérprete e tradutor (82,4%), especialista em relações públicas (80,6%) e escritor (82,5%).

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