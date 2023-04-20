ChatGPT vai roubar empregos? Estudo mostra profissões mais expostas à IA

A evolução da IA (Inteligência Artificial) pode mudar o ambiente corporativo e as relações de trabalho. Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho". Um estudo internacional diz que a influência dos sistemas inteligentes vai ser grande, a ponto de o uso da tecnologia concluir tarefas na metade do tempo que os trabalhadores realizam. Esta é uma das conclusões de um estudo sobre o nível de exposição de várias profissões às capacidades do robô inteligente da moda, o ChatGPT. A responsável pelo documento, porém, é a OpenAI, a empresa que desenvolve o chatbot inteligente e é para lá de interessada no assunto.
Retrabalho - 20-04-23.mp3
De modo geral, ocupações ligadas à programação e escrita são mais suscetíveis a serem automatizadas, segundo o estudo:
- 100%: contabilista e auditor, matemático, jornalista , assistente administrativo, secretário jurídico.
- Entre 90 e 100%: engenheiro de blockchain (97,1%), secretário de correspondência (95,2%), taquígrafo e legendadores (92,9%) e revisor (90,9%).
- Abaixo de 90%: pesquisador de mercado (84,4%), intérprete e tradutor (82,4%), especialista em relações públicas (80,6%) e escritor (82,5%).