ChatGPT vai roubar empregos? Estudo mostra profissões mais expostas à IA

A evolução da IA (Inteligência Artificial) pode mudar o ambiente corporativo e as relações de trabalho. Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho". Um estudo internacional diz que a influência dos sistemas inteligentes vai ser grande, a ponto de o uso da tecnologia concluir tarefas na metade do tempo que os trabalhadores realizam. Esta é uma das conclusões de um estudo sobre o nível de exposição de várias profissões às capacidades do robô inteligente da moda, o ChatGPT. A responsável pelo documento, porém, é a OpenAI, a empresa que desenvolve o chatbot inteligente e é para lá de interessada no assunto.