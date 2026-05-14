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Retrabalho

Celular no trabalho: o que pode e não pode? Especialistas analisam!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 11:20

Publicado em 

14 mai 2026 às 11:20
Celular, tecnologia, idoso, golpe, virtual
Celular Crédito: Reprodução
No mundo atual, quando se fala de celular, claro, aparece o WhatsApp. O aplicativo de mensagens egue como o principal canal de comunicação no Brasil, segundo levantamento do Opinion Box feito em junho de 2025. A pesquisa aponta que 97% dos usuários acessam o WhatsApp ao menos uma vez por dia, sendo que 61% o utilizam diversas vezes ao longo do dia e 34% mantêm o aplicativo aberto constantemente, consolidando-o como principal canal de comunicação. Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro analisam a utilização do celular no ambiente de trabalho. A empresa pode proibir uso? Se sim, em quais casos? Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 14-05-26.mp3

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