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Retrabalho

Burnout reconhecida como doença ocupacional; responsabilidades ao empregador

Confira a conversa com os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 12:14

Publicado em 

27 jan 2022 às 12:14
Síndrome de Burnout
Síndrome de Burnout Crédito: Pexels
Neste mês entrou em vigor a nova Classificação Internacional de Doenças, a CID-11, elaborada e publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), substituindo a CID-11, lançada em 1990. Entre as mudanças, a síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, passou a ser considerada doença ocupacional. Na prática, significa que agora estão previstos os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários assegurados no caso das demais doenças relacionadas ao emprego. Tema para o Retrabalho, com Alberto Nemer e Cassio Moro. Como isso impacta a vida do trabalhador e as responsabilidades do empregador? Ouça a conversa completa!
Retrabalho - 27-01-22

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