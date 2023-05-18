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Retrabalho

Brasil terá teste para semana de 4 dias de trabalho; entenda como vai funcionar

Ouça a participação dos comentarista Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 11:16

Publicado em 

18 mai 2023 às 11:16
Mercado de trabalho
Mercado de trabalho Crédito: Pixabay
O Brasil será palco de um experimento sobre o impacto da jornada de trabalho semanal de quatro dias, que acontecerá entre junho e dezembro de 2023. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a organização sem fins lucrativos 4 Day Week, que conduz teses globais sobre a carga horária reduzida, e a brasileira Reconnect Happiness at Work. Em junho e julho, a Reconnect vai oferecer informações sobre o programa para qualquer empresa que demonstrar interesse em participar no Brasil. As companhias podem se inscrever para o início do experimento em agosto e começam a ser preparadas para adotar o modelo em setembro. Vai haver um custo para participar do estudo, que ainda não foi definido. Nesta edição do Retrabalho, Cássio Moro e Alberto Nemer discutem sobre o assunto. 
CBN - Retrabalho - 18-05-23.mp3

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