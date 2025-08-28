"Blogueiro CLT": o novo fenômeno que tem incomodado empresas; entenda

Eles estão "bombando" nas redes sociais! Acordar cedo, pegar transporte público lotado e passar horas para chegar ao trabalho. Essa é a rotina de boa parte da população brasileira e há quem viu a oportunidade de fazer uma grana na internet mostrando a dura realidade do trabalhador. Mostrar os perrengues do dia a dia deu fama a uma porção de novos influenciadores que passaram a tirar uma grana extra com a internet. Mas, recentemente, uma nova faceta desse fenômeno apareceu: o incômodo das empresas com quem cria conteúdo, que tem levado inclusive a demissões. Esse cenário foi trazido pelo portal "G1" nesta semana. Especialistas alertam: legalmente, a empresa não pode proibir ou limitar as publicações dos empregados nas redes sociais. Mas o trabalhador também não pode divulgar informações sigilosas ou que prejudiquem a imagem da empresa. Inclusive, o trabalhador pode até ser demitido por justa causa em casos de má conduta nas redes sociais, especialmente quando as publicações afetam a reputação da empresa. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto. Ouça a conversa completa!